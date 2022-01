Yapı Kredi Leasing "Türkiye'nin En İyi İşyeri" seçildi

Yapı Kredi Leasing, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric tarafından " Türkiye'nin En İyi İşyeri" seçildi.

Yapı Kredi açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması Kincentric Best Employers 2020-2021 (En İyi İşyerleri) programı kapsamında ödüle layık görüldü.

Programda ödül alan şirketler, "çalışan bağlılığının" yanında "çeviklik", "bağlı kılan liderlik" ve "yetenek odağı" endekslerine göre belirleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, mutlu çalışana sahip olmanın sağladığı katkılara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aidiyet duygusu yüksek, işini severek yapan çalışanlarımızın öncü konumumuzda payının çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Rekabet gücümüzü mutlu insan kaynağımızdan alıyoruz. Bu nedenle çalışan mutluluğu, her zaman ana odak alanlarımızın başında yer alıyor. Her biri konusunda uzman çalışanlarımızı her alanda destekliyor ve çalışan memnuniyetimizi en üst düzeyde tutmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması Best Employers Programı tarafından bu önemli ödüle layık görülmek, çalışmalarımızın ne kadar doğru yolda olduğunu teyit ediyor. İnsan kaynakları alanındaki öncü çalışmalarımıza devam edeceğiz."