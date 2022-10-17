Saatlerce erişim sağlanamadı! Yapı Kredi kullanıcıları mağdur oldu

Yapı ve Kredi Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinden bu yana erişim sağlanamıyor.

Bu sabah saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulamasından işlem yapmak isteyen vatandaşlar, uygulamaya erişim sağlayamadı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla uygulamaya giriş yapamadığını belirten bazı kullanıcılar, ATM'lerden de işlem yapılamadığını duyurdu.

"YOĞUNLUK SEBEBİYLE UYGULAMAMIZA ERİŞİLEMEMEKTE"

Yapı Kredi'nin mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcıları şu bilgilendirme notu karşılıyor: "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

SORUN SAATLER SONRA ÇÖZÜLDÜ

Öğle saatlerinde bankadan yapılan son açıklamada ise sorunun çözüme kavuşturulduğu açıklandı.

ERİŞİM SORUNU AKBANK'TA DA YAŞANMIŞTI

Daha önce de Akbank'ta erişim sorunu yaşanmıştı. 8 Ekim Cumartesi günü, Akbank mobil uygulamaları ve internet bankacılığında teknik sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. Banka müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansıdığı görülmüştü. Banka, daha sonra mükerrer kayıtların silindiğini duyurmuştu.