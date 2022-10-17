Saatlerce erişim sağlanamadı! Yapı Kredi kullanıcıları mağdur oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Saatlerce erişim sağlanamadı! Yapı Kredi kullanıcıları mağdur oldu

17.10.2022 12:21
Saatlerce erişim sağlanamadı! Yapı Kredi kullanıcıları mağdur oldu

Yapı ve Kredi Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına giremeyen ve işlem yapamayan binlerce kullanıcı sosyal medyadan mağduriyetlerini paylaşarak duruma tepki gösterdi. Banka, öğleden sonra yaptığı açıklamada saatlerce süren sorunun çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Yapı ve Kredi Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinden bu yana erişim sağlanamıyor.
Bu sabah saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulamasından işlem yapmak isteyen vatandaşlar, uygulamaya erişim sağlayamadı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla uygulamaya giriş yapamadığını belirten bazı kullanıcılar, ATM'lerden de işlem yapılamadığını duyurdu.

"YOĞUNLUK SEBEBİYLE UYGULAMAMIZA ERİŞİLEMEMEKTE"

Yapı Kredi'nin mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcıları şu bilgilendirme notu karşılıyor: "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

SORUN SAATLER SONRA ÇÖZÜLDÜ

Öğle saatlerinde bankadan yapılan son açıklamada ise sorunun çözüme kavuşturulduğu açıklandı.

ERİŞİM SORUNU AKBANK'TA DA YAŞANMIŞTI

Daha önce de Akbank'ta erişim sorunu yaşanmıştı. 8 Ekim Cumartesi günü, Akbank mobil uygulamaları ve internet bankacılığında teknik sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. Banka müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansıdığı görülmüştü. Banka, daha sonra mükerrer kayıtların silindiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Yapı Kredi Bankası, Hakan Binbaşgil, Banka, ATM, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Saatlerce erişim sağlanamadı! Yapı Kredi kullanıcıları mağdur oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:34:37. #1.13#
SON DAKİKA: Saatlerce erişim sağlanamadı! Yapı Kredi kullanıcıları mağdur oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement