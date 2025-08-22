Yapı Ruhsatlarında Büyük Artış - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Yapı Ruhsatlarında Büyük Artış

Yapı Ruhsatlarında Büyük Artış
22.08.2025 11:30
TÜİK, 2025 2'nci çeyrekte yapı ruhsatı verilen yüz ölçümünün %61,8 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2'nci çeyreğinde yetkili idareler tarafından yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümünün yıllık yüzde 61,8 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2'nci çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Yapı izin istatistiklerinde önceki dönemlerde yalnızca belediyeler tarafından düzenlenen yapı belgeleri kapsanmaktaydı. 2025 yılı 2'nci çeyreğinden itibaren kapsam genişletilerek, tüm yetkili idareler tarafından düzenlenen yapı belgeleri istatistiklere dahil edildi. Bu nedenle, 2010 yılından itibaren geçmiş seriler revize edildi.

YAPI RUHSATI VERİLEN BİNA SAYISI YÜZDE 47,4 ARTTI

Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı Nisan-Haziran aylarından oluşan 2'nci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4, daire sayısı yüzde 90,3 ve yüz ölçümü yüzde 61,8 arttı. Yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 85,1'i belediye, yüzde 14,9'u ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. 2'nci çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 40,3 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİNİ VERİLEN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 30,2 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı 2'nci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 18,1, daire sayısı yüzde 44,3 ve yüz ölçüm yüzde 30,2 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 85,5'i belediye, yüzde 14,5'i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Bu çeyrekte yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 18,4 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Emlak

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Yapı Ruhsatlarında Büyük Artış
