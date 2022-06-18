Yargıtay'dan avans kararı - Son Dakika
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Yargıtay'dan avans kararı

18.06.2022 10:41
Yargıtay'dan avans kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin avans vermemesi üzerine istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin avans vermemesi üzerine istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte işçi-işveren arasındaki avans tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Çalıştığı işyerinden avas talebinde bulunan işçi, 'Hayır' cevabı alınca istifa etti. Haklarını alamayınca İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı patron davanın reddini istedi. Mahkeme; kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak ihbar tazminatı talebinin reddine, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi. Kararı hem davacı hem de davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, avans tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Her istediğinde avans alamaz

Kararda şöyle denildi: "Davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup mahkemenin buna ilişkin kabulü yerindedir. Mahkemece işverenin geçerli bir neden göstermeden davacının avans talebini karşılamaması davacı bakımından haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatı talebi hüküm altına alınmıştır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu'nun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep bulunmamaktadır. Taraflar arasında işverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşme de mevcut değildir. Bu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi." - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yargıtay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yargıtay'dan avans kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay'dan avans kararı - Son Dakika
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