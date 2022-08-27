Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

27.08.2022 11:42
Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yargıtay'ın emsal kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak.

Yargıtay'ın emsal kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme; "işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" dedi.

Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü. Davacı; ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu BÖlgesi'nde bir ay süre ile görevlendirildiğini, ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti. Kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Davalı iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf da temyiz etti.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir." - BURSA

YORUMLAR
500
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni adli yılı değerlendirdi Açıklaması Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni adli yılı değerlendirdi Açıklaması Fenerbahçe'den 3 Temmuz toplantısı Fenerbahçe'den 3 Temmuz toplantısı
Kaynak: İHA

Yargıtay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 11:42:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement