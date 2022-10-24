Yarım kiloluk tereyağının market fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti - Son Dakika
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Yarım kiloluk tereyağının market fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti

24.10.2022 15:36

Süt ve süt ürünlerine gelen zamlar vatandaşı isyan ettiriyor. Markete giden vatandaşlar geçtiğimiz haftalarda yarım kilosunu 57 liradan aldıkları tereyağının 90 liralık etiketini görmeleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Türkiye'de enflasyonun da etkisiyle özellikle gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor. Zamlardan sık sık nasibini alan süt ve süt ürünleri ise bir kez daha zamlandı.

MARKETE GİDENLER ŞAŞIRDI

Markete giden vatandaşlar geçtiğimiz aylarda yarım kilosunu 57 TL'den aldıkları tereyağının 89 TL'lik etiketini görmeleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

KALİTEDEN KALİTEYE DEĞİŞİYOR

Tereyağı fiyatlarının kaliteden kaliteye değiştiği biliniyor. Ancak geçtiğimiz aylarda iyi bir tereyağının kilosunu 130 TL'den almak mümkünken şimdi bu fiyatın da arttığı ifade ediliyor.

Markete gidip 500 gramlık tereyağını fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti
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Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yarım kiloluk tereyağının market fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti - Son Dakika
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