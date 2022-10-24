Türkiye'de enflasyonun da etkisiyle özellikle gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor. Zamlardan sık sık nasibini alan süt ve süt ürünleri ise bir kez daha zamlandı.
Markete giden vatandaşlar geçtiğimiz aylarda yarım kilosunu 57 TL'den aldıkları tereyağının 89 TL'lik etiketini görmeleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.
Tereyağı fiyatlarının kaliteden kaliteye değiştiği biliniyor. Ancak geçtiğimiz aylarda iyi bir tereyağının kilosunu 130 TL'den almak mümkünken şimdi bu fiyatın da arttığı ifade ediliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Yarım kiloluk tereyağının market fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti - Son Dakika