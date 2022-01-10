Yarım metre su içinde turp işçisi kadınların ekmek mücadelesi

Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan hasat yapılan turplar, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler tarafından Savrun Çayı'nda yıkanarak temizlenip paketlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Yöre ekonomisine önemli katkı sağlayan ve halk arasında "kırmızı altın" olarak adlandırılan turp hasadı devam ediyor. 5 ay süren hasat sezonu boyunca ilçe ekonomisine yıllık 300 milyon TL katkı sağlayan turp hasadında yaklaşık 6 bin kişi istihdam ediliyor. İlçede bulunan Savrun Çayı üzerine kurulu turp yıkama ve paketleme havuzlarında yıkanıp paketlenen turplar başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İlçe ekonomisi açısından "bacasız fabrika" olarak da adlandırılan turp, tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler turpları tek tek yıkayarak paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Kadınların torbaladığı turplar erkek işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor. Savrun Çayı'nın yarım metreye varan soğuk suyunun içerisinde kadın işçiler günlük 180 TL yevmiye için sabahın ilk ışıklarıyla turp yıkama ve paketleme işine başlıyorlar. - OSMANİYE