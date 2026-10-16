Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 18.00-19.00'da 4 bin 200 lira 1 kuruş oldu - Son Dakika
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Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 18.00-19.00'da 4 bin 200 lira 1 kuruş oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı 1400 lira 1 kuruş oldu. Spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 55,4 azalarak 1 milyar 356 milyon 512 bin 169 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük 1400 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 55,4 azalarak 1 milyar 356 milyon 512 bin 169 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00 ve 19.00 saatlerinde 4 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1400 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 551 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 617 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 362 lira 82 kuruş, en düşük 2 bin 274 lira 39 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 18.00-19.00'da 4 bin 200 lira 1 kuruş oldu - Son Dakika
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