Üye Girişi
Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 23'ü Ege'den - Son Dakika

Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 23'ü Ege'den

17.01.2022 14:53
Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 23'ü Ege'den

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, birlik olarak 2023 yılında 1,5 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, birlik olarak 2023 yılında 1,5 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Uçak, düzenlediği basın toplantısında, birliğin 2021 yılını değerlendirdi, 2022'de yapılacak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl ihracatı yüzde 14 artışla 1 milyar 182 milyon dolara yükseltmeyi başardıklarını kaydeden Uçak, Türkiye genelinde yaş meyve sebze sektörlerinin toplamda ilk kez 5 milyar dolar barajını aştığını belirtti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin, sektördeki ihracatın yüzde 23'ünü gerçekleştirdiğini dile getiren Uçak, "Yönetim Kurulu olarak 2018'de göreve geldik. 2017 yılı sonunda 739 milyon dolar olan birliğimiz ihracatını 600'ü aşkın üyemizle birlikte 2021 yılı sonunda 1 milyar 182 milyon dolara çıkardık. Dört yıllık dönemde yüzde 60 artış kaydettiğimiz ihracattaki bu başarımızı, 1 milyar dolar barajını aşarak taçlandırdık." ifadesini kullandı.

2021'de ihracatta öne çıkan ürünler

Biber ve kornişon turşunun 220 milyon dolar ile ihracatta öne çıktığını hatırlatan Uçak, bunları meyve suyu, domates salçasının takip ettiğini, Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere ve İtalya'nın en önemli pazarlar olduğunu aktardı.

Uçak, taze meyve sebze grubunda 68 milyon dolar ihracat ile taze üzümün ilk sırada olduğunu ifade ederek, bu ürünü domates, kiraz ve mandalinanın izlediğini, bu alanda Rusya, Almanya, İtalya, Ukrayna ve Romanya'nın en fazla ihracat yapılan ülkeler olduğunu anlattı.

Birleşmiş Milletlere kayıtlı 208 ülkeden 138'ine Türk ürünlerini ulaştırmayı başardıklarını vurgulayan Uçak, görevde bulundukları sürede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uçak, 2022 yılı için iddialı sayılabilecek bir hedef koyduklarını belirterek, "Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te, 1,5 milyar dolar ihracat hedefi belirledik. Bunun ilk adım olan 2022 yılında ise 1,3 milyar dolar hedefimiz var." dedi.

Toplantıya, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile bazı birlik başkanları da katıldı.

Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 23'ü Ege'den

YORUMLAR
500

İhracat, dolar, Uçak, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 23'ü Ege'den - Son Dakika Ekonomi


Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü         
20:50
2 iş insanına önce sahte altın sattı, sonra sahte dolarla geri aldı 2 iş insanına önce sahte altın sattı, sonra sahte dolarla geri aldı         
20:44
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17

Son Dakika Haberleri
20:49 Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü
20:43 2 iş insanına önce sahte altın sattı, sonra sahte dolarla geri aldı
20:36 Kavgada bıçaklanan gençten annesine tepki: Anne neden geldin?
20:35 Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek
20:22 TL'ye dönüşümde kurumlara vergi istisnası komisyondan geçti
20:12 Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
19:15 Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 20:58:53. #1.11#
SON DAKİKA: Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 23'ü Ege'den - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement