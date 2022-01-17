Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 23'ü Ege'den

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, birlik olarak 2023 yılında 1,5 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Uçak, düzenlediği basın toplantısında, birliğin 2021 yılını değerlendirdi, 2022'de yapılacak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl ihracatı yüzde 14 artışla 1 milyar 182 milyon dolara yükseltmeyi başardıklarını kaydeden Uçak, Türkiye genelinde yaş meyve sebze sektörlerinin toplamda ilk kez 5 milyar dolar barajını aştığını belirtti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin, sektördeki ihracatın yüzde 23'ünü gerçekleştirdiğini dile getiren Uçak, "Yönetim Kurulu olarak 2018'de göreve geldik. 2017 yılı sonunda 739 milyon dolar olan birliğimiz ihracatını 600'ü aşkın üyemizle birlikte 2021 yılı sonunda 1 milyar 182 milyon dolara çıkardık. Dört yıllık dönemde yüzde 60 artış kaydettiğimiz ihracattaki bu başarımızı, 1 milyar dolar barajını aşarak taçlandırdık." ifadesini kullandı.

2021'de ihracatta öne çıkan ürünler

Biber ve kornişon turşunun 220 milyon dolar ile ihracatta öne çıktığını hatırlatan Uçak, bunları meyve suyu, domates salçasının takip ettiğini, Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere ve İtalya'nın en önemli pazarlar olduğunu aktardı.

Uçak, taze meyve sebze grubunda 68 milyon dolar ihracat ile taze üzümün ilk sırada olduğunu ifade ederek, bu ürünü domates, kiraz ve mandalinanın izlediğini, bu alanda Rusya, Almanya, İtalya, Ukrayna ve Romanya'nın en fazla ihracat yapılan ülkeler olduğunu anlattı.

Birleşmiş Milletlere kayıtlı 208 ülkeden 138'ine Türk ürünlerini ulaştırmayı başardıklarını vurgulayan Uçak, görevde bulundukları sürede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uçak, 2022 yılı için iddialı sayılabilecek bir hedef koyduklarını belirterek, "Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te, 1,5 milyar dolar ihracat hedefi belirledik. Bunun ilk adım olan 2022 yılında ise 1,3 milyar dolar hedefimiz var." dedi.

Toplantıya, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile bazı birlik başkanları da katıldı.