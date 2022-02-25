Yaş meyve ve sebze üreticisine ilaç kalıntısı uyarısı - Son Dakika
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Yaş meyve ve sebze üreticisine ilaç kalıntısı uyarısı

25.02.2022 14:26
Yaş meyve ve sebze üreticisine ilaç kalıntısı uyarısı

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) iş birliğiyle yaş sebze meyve ihracatında yaşanan ilaç kalıntısı sorununun çözümüne yönelik toplantı düzenlendi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) iş birliğiyle yaş sebze meyve ihracatında yaşanan ilaç kalıntısı sorununun çözümüne yönelik toplantı düzenlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'nun Türkiye'den ithal ettiği üzüm, portakal, greyfurt, biber ve nar ithalatına pestisit nedeniyle yasaklama getirmesi sonrası mevcut yasakların kalkması ve yasakların diğer ürünlere sıçramaması için çalışmalara hız verildi.

Bu kapsamda sofralık üzüm üretim merkezi Alaşehir'de düzenlenen toplantıda zirai ilaç bayilerinin görüşleri dinlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Güleç, bilinçsiz pestisit kullanımının önüne geçmek için "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projeyi 2021 yılında hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu ürünlerde 550 analiz yaparak bölgenin pestisit haritasını çıkardık. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve üreticilerimizle bu sonuçları paylaşıyoruz. 2022 yılında analiz sayısını daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Ali Uçak da Rusya pazarının taze meyve sebze sektörü açısından önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Rusya büyük pazar, bu pazarın kaybı söz konusu olursa bu sektörden ekmek yiyen herkes büyük zarar görür. Rusya şu anda belli ürünlerde yasak getirdi, bu konuda tedbir alınmazsa tüm taze meyve sebze ürünlerinde yasak gelebilir. Öncelikle üreticilerimiz kalıntısız ürün üretmeleri gerektiğini idrak edecek. Hastalık ve zararlılardan ari ürün yetiştirip pazara sunmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız."

Toplantıya Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür, TARİŞ Alaşehir Üzüm Kooperatifi Müdürü Yılmaz Yıldırım, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, taze meyve sebze ihracatçıları, zirai ilaç bayileri ve üreticiler katıldı.

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Pestisit, Tarım, Rusya, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaş meyve ve sebze üreticisine ilaç kalıntısı uyarısı - Son Dakika


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