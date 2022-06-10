Yasa: "Bu yaz renk cümbüşü var" - Son Dakika
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Yasa: "Bu yaz renk cümbüşü var"

10.06.2022 11:09
Yasa: "Bu yaz renk cümbüşü var"

'By Yasa' markasının kurucusu Yeliz Yasa, 2022 yaz modası hakkında ipuçları vererek, "Bu yaz renk cümbüşü var" dedi.

'By Yasa' markasının kurucusu Yeliz Yasa, 2022 yaz modası hakkında ipuçları vererek, "Bu yaz renk cümbüşü var" dedi.

Sıcak yaz günlerinin başlamasıyla birlikte hem tatil hem de düğün, nişan ve davet sezonu açıldı. Moda markası By Yasa'nın kurucusu Yeliz Yasa, bu yaz hem plajlarda hem de düğün ve davetlerde renk cümbüşü yaşanacağını söyledi. Yasa, yaz elbiselerinde canlı renklerin ön planda olacağını belirterek, "Cıvıl cıvıl bir yaza giriş yaptık" dedi. Yasa, kadınların renk konusunda bu yaz çok cesur olacaklarını belirterek "Bu sezon aşırı renkli. Trendlere uymak isteyen her yaştan ve her vücut tipinden kadın, bu yaz kıyafetlerinde canlı renkleri tercih edecek" şeklinde konuştu.

Pembenin her tonu dolaplarda

Renklerin insana enerji verdiğini de dile getiren Yeliz Yasa, "Bu sezonun favori renkleri pembe, sarı, yeşil, mavi ve turuncu. Özellikle pembenin her tonuna rastlayacağız. Açıktan koyuya her tonda pembe, her kadının dolabında mutlaka yer bulacak. Biz de bu yılki koleksiyonumuzda pembeden yeşile her renge yer verdik. Bu yaz hepimiz canlanacağız, pandemi öncesindeki gibi ışıltı saçacağız" ifadelerini kullandı.

"Rahatlık ön planda"

Sezonun öne çıkan bir başka trendinin de 'rahatlık' olduğunu anlatan Yeliz Yasa, "Biliyorsunuz pandemi döneminde evde kaldığımız günlerde eşofman satışları büyük oranda artmıştı. O süreçte rahatlık önem kazanmıştı çünkü. Bu etkinin halen devam ettiğini söyleyebilirim. Bu yıl tüm modacıların ortak çağrısı şu; kendinizi içinde rahat hissettiğiniz kıyafetleri tercih edin. Hepsi de tasarımlarını buna göre şekillendirdi. Biz de aynı şekilde rahatlığı ön planda tutan tasarımlara imza attık" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yasa: 'Bu yaz renk cümbüşü var' - Son Dakika

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