Yasa Dışı Bahis Sitelerine Erişim Engeli - Son Dakika
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Ekonomi

Yasa Dışı Bahis Sitelerine Erişim Engeli

28.05.2025 17:54
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MPİ, 2006-2025 döneminde 527 bin yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli uyguladı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Ekrem Candan, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri ile bunlara yönelik reklam ve yönlendirme yapan sitelerin tespit edildiğini ve bunlar hakkında ilgili kanuna göre işlem yapıldığını belirterek, "2023'te 168 bin, 2024'te 232 bin, 2025'in 5 ayında 65 bine yakın siteye erişim engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilmiştir. Böylece 2006-2025 döneminde BTK'ye bildirilen site sayısı 527 bine ulaşmıştır." dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, MPİ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

Ekrem Candan, burada yaptığı konuşmada, karşılığı nakit piyango ve şans oyunlarını 1 Ağustos 2020'den itibaren Türkiye Varlık Fonu adına tertip ettiklerine işaret ederek, yüklenici firma sayısal oyunları için haftada 10, Milli Piyango için ayda iki olmak üzere yılda 544 çekiliş düzenlendiğini söyledi.

Çekilişlerin MPİ personelinin gözetiminde gerçekleştiğini ifade eden Candan, 2020-2024 döneminde 2 bin 383 çekilişe iştirak edildiğini bildirdi.

Candan, karşılığı nakit olmayan her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis ve şans oyunları düzenleme hakkının MPİ'de olduğunu ifade ederek, bu kapsamda idareye verilen görevlerin ifa edilebilmesi için bu alandaki talebin yasal platformlara yönlendirilmesi amacıyla 2021'de eşya piyangosu ve dijital şans oyunlarının düzenlenmeye başlandığını söyledi.

Bilet satışları ve dijital oyunların elektronik ortamda gerçekleştirildiğine dikkati çeken Candan, "Eşya piyangosu çekilişleri idaremizin yetkili komisyonunca noter huzurunda yapılıyor ve internetten canlı olarak yayınlanıyor. 2024'te bu oyunlardan 5 milyar 408 milyon lira satış yapılmış, hazineye 1 milyar 352 milyon lira vergi ödenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Candan, gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen, karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişlere ilişkin izin, gözetim ve denetim hizmetlerinin 1988'den beri MPİ tarafından yürütüldüğünü kaydederek, bu kapsamda ticari, sosyal ve yardım amaçlı piyango ve çekiliş düzenlemek için idareye yapılan başvuruların incelendiğine; şartları sağlayan ve uygulanabilir olanlara izin verildiğine dikkati çekti.

2006-2025 döneminde BTK'ye 527 bin site bildirildi

Yasa dışı bahis, talih oyunları ve sanal kumar faaliyetlerinin, yetkili kamu idareleri ve hazine açısından gelir ve vergi kaybına neden olduğuna işaret eden Candan, ülke kaynaklarının yurt dışına transfer edildiğine ve suçtan elde edilen gelirlerin organize suç örgütlerinin finansmanına kullanıldığına dikkati çekti.

Candan, idarece ilgili mevzuat uyarınca görev alanlarına giren suçların izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri ile bunlara yönelik reklam ve yönlendirme yapan siteler tespit edilmekte, bunlar hakkında ilgili kanuna göre işlem yapılmaktadır. 2023'te 168 bin, 2024'te 232 bin 2025'in 5 ayında 65 bine yakın siteye erişim engellenmesi için BTK'ye bildirilmiştir. Böylece 2006-2025 döneminde BTK'ye bildirilen site sayısı 527 bine ulaşmıştır."

"Yürüttüğümüz hizmetlerle 2024'te hazineye 1 milyar 549 milyon lira kaynak sağlandı"

MPİ Genel Müdürü Candan, bu yılın mayıs ayından itibaren tekil internet siteleri yerine bunlara hizmet veren küresel oyun sağlayıcıları ve içerik sağlayıcılarının sunucularına erişim engeli getirilmesi uygulamasına başlandığına işaret ederek, pilot olarak başlatılan uygulamanın geliştirilerek sürdürüleceğini söyledi.

İdarenin görev alanına giren suçlara ilişkin yetkili Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Candan, 2016-2023 döneminde erişim engeli getirilen ve zaman aşımına uğramamış 168 bin yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldığını aktardı.

Ekrem Candan, kurumun faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle ilgili olarak ihbar hattı devreye alınmıştır. Diğer yandan özel piyango ve çekiliş başvurularının alınmasından, çekilişlerin yapılmasına kadar bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi için yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Sistem en kısa sürede devreye alınacak. Son olarak idaremiz nam ve hesabına şans oyunu düzenleyen operatörlerin denetimine başlanmıştır. Yürüttüğümüz hizmetlerle 2024'te hazineye 1 milyar 549 milyon lira kaynak sağlandı."

"Sanal kumar ve yasa dışı bahis oyunlarıyla ciddi şekilde mücadele ediyor"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, MPİ'nin yasa dışı bahis oyunları ve sanal kumarla mücadelesinin önemine işaret etti. MPİ'nin bu konudaki mücadelesine ilişkin bilgileri aktaran Cantimur, "Milli Piyango İdaremiz, gerçekten özel ekip kurmak suretiyle sanal kumar ve yasa dışı bahis oyunlarıyla ciddi şekilde mücadele ediyor." dedi.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından komisyonda, MPİ'nin 2021 ve 2022 yılı bilanço ve gelir tabloları ibra edildi.

Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yasa Dışı Bahis Sitelerine Erişim Engeli - Son Dakika

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