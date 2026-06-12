Yasa Dışı Çekirge Toplama Ceza Yağmuruna Tutuldu - Son Dakika
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Yasa Dışı Çekirge Toplama Ceza Yağmuruna Tutuldu

12.06.2026 09:30
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Adıyaman'da 3 yabancı uyruklu kişi, 135 çekirge topladıkları için 2 milyon 97 bin lira ceza aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman'da Nemrut Dağı bölgesi kırsalında yasa dışı yollarla 135 çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollarla Nemrut Dağı bölgesi kırsalında çekirge toplayan 3 yabancı uyruklunun, 26 poşet içinde 135 çekirgeyle yakalandığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Biyokaçakçılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında toplam 2 milyon 97 bin liralık idari para cezası uygulanmış, yasal süreç başlatılmıştır. Ekosistemimizin dengesini bozacak ve doğal mirasımızı tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durmaya, koruma ve kontrol faaliyetlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nemrut Dağı, Adıyaman, 3. Sayfa, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yasa Dışı Çekirge Toplama Ceza Yağmuruna Tutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evrim Unal Evrim Unal:
    yaşlılar günü gelince çekirge toplayamıyo da adamlar toplayıp ceza yemiş ha oysa bizim memlekette işi olanlar başka derde abi 0 0 Yanıtla
  • Murat Kocabaş Murat Kocabaş:
    ya ne yapsın adam zaten fakır bi torbada 135 çekirge toplayıp 2 milyon ceza yemişler 0 0 Yanıtla
  • Bahadır Akıncı Bahadır Akıncı:
    yine aynı şey işte bu tür olaylar her sene tekrarlanıyo birisi ceza alıyo ama diğerleri devam ediyo kimse ders almıyo maalesef bu kaçakçılık işi bitmiyo 0 0 Yanıtla
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