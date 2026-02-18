Yasa Dışı Reklamlara Erişim Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Reklamlara Erişim Engeli

18.02.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, 11 sosyal medya hesabına erişim engeli getirip 7,6 milyon lira ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına erişim engeli getirirken, kamu güvenliği açısından riskli bazı bıçak satış reklamlarına durdurma ve 7,6 milyon lira idari para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplum güvenliğini ve tüketici haklarını korumaya yönelik kararların devam ettiği belirtilerek, Reklam Kurulu toplantısı ana gündem maddelerinin de toplumsal olaylarda artan bıçak kullanımına bağlı olarak e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ve yasa dışı bahis ile kumar reklamları olduğu bildirildi.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis, kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı olmuştur. Söz konusu hesaplar hakkında, erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında, adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bulundurulması yasak bıçak satış reklamlarına 7,6 milyon lira idari para cezası

Kurul tarafından yapılan re'sen inceleme neticesinde, ülke içerisinde bulundurulması ve üretimi yasak olan, taşınması belirli kurallara tabi bıçakların e-ticaret platformları aracılığıyla kolaylıkla temin edilebildiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Satış ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, söz konusu tanıtımların kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek içerik ve sunumlar barındırdığı, kamu düzenini bozabilecek davranışları teşvik edebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 7 e-ticaret platformu hakkında, anılan tanıtımların yer aldığı reklamlara ilişkin durdurma cezaları ile birlikte 7 milyon 585 bin 942 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edileceği vurgulanan açıklamada, toplumun özellikle genç kesiminin, zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Sosyal Medya, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yasa Dışı Reklamlara Erişim Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem’in hayatını kabusa çevirdi Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem'in hayatını kabusa çevirdi! Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

10:06
Mourinho’dan Galatasaray’ın Juventus’u perişan etmesine bomba yorum
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
09:51
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi İşte yanıtı
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
09:34
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyatlar
Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar
09:25
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
09:25
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı İşte dilinden düşürmediği plan
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 10:17:58. #7.11#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Reklamlara Erişim Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.