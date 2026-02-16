Yasa Dışı Yaban Hayvanı Ürünleri Ele Geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Lübnan'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajında yapılan aramada yasa dışı yaban hayvanı ürünlerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Lübnan'dan Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajında yapılan aramalarda, yasa dışı yaban hayvanı ürünlerinin ele geçirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, 1 adet bütün leopar postu, 3 parça halinde leopar postu, 2 parça halinde ceylan postu ve 4 adet baykuş gözü tespit edildi. El konulan yaban hayvanı parçaları ekiplerimizce koruma altına alınırken, ilgili şahıs hakkında idari işlem başlatıldı."