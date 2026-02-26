Yasaklı Rhesus Makak Maymunu Kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bir iş yerinde tutulan, bulundurulması yasaklı türlerden rhesus makak maymununun koruma altına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, bulundurulması yasaklı türlerden rhesus makak maymununun, Fikirtepe'de tutulduğu iş yerinden kaçarak, çatı ve balkonlarda gezinmeye başladığı belirtildi.

Bir vatandaşın ihbarıyla kolluk kuvvetleriyle harekete geçen DKMP ekiplerinin, makak maymununu saklandığı yerde yakalayarak, koruma altına aldığı aktarılan paylaşımda, maymunu iş yerinde bulunduran kişi hakkında da idari işlem uygulandığı kaydedildi.