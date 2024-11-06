Yaşar Arslan Kazancı Holding'e Atandı

Ekonomi

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe global bir güç olma vizyonu ve sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisiyle ilerleyen Kazancı Holding, kurumsal yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, kasım itibarıyla Kazancı Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Açıklamada, söz konusu atamanın, enerji sektöründeki uzun vadeli hedefler ve yenilikçi yatırım planları doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Sektörde uzun yıllara dayanan deneyime ve stratejik bilgi birikimine sahip Arslan, yeni göreviyle holdingin "2030 Global Strateji" hedeflerine önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Arslan, yeni görevinin yanı sıra Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi mezunu Arslan, çeşitli şirketlerdeki görevlerinin ardından, İGDAŞ İstanbul Doğal Gaz Projesi'nde beş yıl çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı.

Arslan, 2004'te Aksa Doğalgaz'a Genel Koordinatör ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katıldıktan sonra, 2010'da Aksa Doğalgaz Dağıtım ve Ticaret Grup Başkanlığı'na atandı.

Kazancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım ve doğal gaz toptan alanındaki 21 şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdüren Arslan, Kasım 2024 itibarıyla Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) kurucuları arasında yer alıp başkanlık görevini üstlenen Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.