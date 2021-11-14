Yaşlı aylıkları hesaplara yatırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin 768 yaşlıya 1 milyon 474 bin ödeme yapıldı.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, her ay düzenli olarak yaşlı vatandaşlara ödeme yapmaya devam ediyor. Kasım ayı içerisinde Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlı aylığı ödemeleri kapsamında bin 768 kişiye PTT aracılığı ile toplam 1 milyon 474 bin 46 lira 72 kuruş ödemeler yapıldı. Hak sahipleri ödemelerini PTT şubelerine giderek TC kimlik numaraları ile alabilecek. - DÜZCE