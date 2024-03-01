Milyonlarca vatandaş küresel kriz nedeniyle artan fiyatlara isyan ederken, bazı kasapların hile peşinde koştukları ortaya çıktı. Kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte bazı satıcıların bu yöntemle 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi.
Gıda ürünlerinde yeni bir hile daha yapıldı. Bütün olarak alınan ete su enjekte edildi. Marinasyon makinesiyle ete enjekte edilen suyla etin hem ağırlığı hem de kütlesi artıyor. Ayrıca et bozulmadan kalıyor.
CNN TÜRK'e konuşan kasap Süleyman Kaya, "Genelde kurumsal firmalar yapıyor. Et bize karkas olarak geliyor. Onu parçalıyoruz, kesiyoruz. Tepsiye koyduğumuz zaman akşama kadar 10 kg etten yarım kilo su çıkıyor. 35 senedir bu işi yapıyorum. Son iki senedir 'Bu etten çok su aktı' diyen çok müşteri var" dedi.
Kaya, "Sen normal ette kilodan 50 lira kazanıyorsun. O şekilde 200 lira kazanıyorsun. Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorsun. İstanbul'un yüzde 70'i yapıyor bunu. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Kirli oyun deşifre oldu! Kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte ediyorlar - Son Dakika
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