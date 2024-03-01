Kirli oyun deşifre oldu! Kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte ediyorlar - Son Dakika
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Ekonomi

Kirli oyun deşifre oldu! Kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte ediyorlar

Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.

01.03.2024 11:09  Güncelleme: 11:32
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Milyonlarca vatandaş küresel kriz nedeniyle artan fiyatlara isyan ederken, bazı kasapların hile peşinde koştukları ortaya çıktı. Kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte bazı satıcıların bu yöntemle 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi.

HEM AĞIRLIĞI HEM DE KÜTLESİ ARTIYOR

Gıda ürünlerinde yeni bir hile daha yapıldı. Bütün olarak alınan ete su enjekte edildi. Marinasyon makinesiyle ete enjekte edilen suyla etin hem ağırlığı hem de kütlesi artıyor. Ayrıca et bozulmadan kalıyor.

Kirli oyun deşifre oldu! Kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte ediyorlar

"'BU ETTEN ÇOK SU AKTI'" DİYEN MÜŞTERİLER VAR"

CNN TÜRK'e konuşan kasap Süleyman Kaya, "Genelde kurumsal firmalar yapıyor. Et bize karkas olarak geliyor. Onu parçalıyoruz, kesiyoruz. Tepsiye koyduğumuz zaman akşama kadar 10 kg etten yarım kilo su çıkıyor. 35 senedir bu işi yapıyorum. Son iki senedir 'Bu etten çok su aktı' diyen çok müşteri var" dedi.

"İSTANBUL'UN YÜZDE 70'İ YAPIYOR BUNU"

Kaya, "Sen normal ette kilodan 50 lira kazanıyorsun. O şekilde 200 lira kazanıyorsun. Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorsun. İstanbul'un yüzde 70'i yapıyor bunu. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.

Kirli oyun deşifre oldu! Kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte ediyorlar

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kirli oyun deşifre oldu! Kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte ediyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • süleyman hakan gökşen: ülkede sahtekarlıklara ceza uygulaması yok ki, buna da yok... 57 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Cuma günü cuma namazına giderler 1 ay oruç tutarlar işlem tamam. 22 3 Yanıtla
  • hüseyin şen: yaw zaten 500 600 tlye satıyorsunuz allah gözünüzü doyursun sizin ne diyeyim millet zaten gramla alıyor gramla allah bildiği gibi yapsın bunları 21 1
  • Özgür Akkaya: Bunlar müslümansa ben değilim arkadaş. 18 1 Yanıtla
  • babasultan: allahtan su enjekte ediyorlar , ya civa felan etseler yrrgı ymstk 15 1 Yanıtla
  • Murat Sarıal: ben köye etlik hayvan bakmaya gidecegim yakında. elektrik enerjini kurup elektrikli traktör alıp köydeki terk edilmiş kullanılmayan arazilerde yem üretip hayvan besleyip ucuz satacagım çok yakında sabredin. 4 3 Yanıtla
  • kemal istikam: Nasıl kurnazlık yapacağını bilmeyende biliyor artık susuz et yiyemeyiz. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kirli oyun deşifre oldu! Kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte ediyorlar - Son Dakika
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