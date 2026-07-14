Yatağan\'da yeni yerleşim birimine kanalizasyon hizmeti

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Atatürk Mahallesi Hacıyakası Mevkii'nde imara yeni açılan bölgede kanalizasyon altyapısını oluşturmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda planlanan kanalizasyon şebeke hattının tamamlanmasıyla bölgenin mevcut altyapı ihtiyacı karşılanırken, gelecekteki yapılaşmanın altyapı ihtiyacına da karşılık verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kent genelinde altyapıyı güçlendirme talimatları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Atatürk Mahallesi Hacıyakası Mevkii'nde kanalizasyon şebeke hattı imalatına başladı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda kanalizasyon hattının tamamlanmasıyla birlikte hem mevcut yerleşimlerin hem de imara yeni açılan alanların altyapı ihtiyacı karşılanacak.

Bölgenin kanalizasyon ihtiyacına kalıcı çözüm

Atatürk Mahallesi Hacıyakası Mevkii'nde imara yeni açılan yerleşim alanlarında kanalizasyon şebeke hattının bulunmaması, bölgedeki yapılaşmanın altyapı hizmetlerinden yeterince yararlanamamasına neden oluyordu. Bölgede fosseptik sisteminin kullanılması hem vatandaşlara maddi olarak yük oluşturuyor hem de çevresel olumsuzluklara sebebiyet veriyordu. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bölgede kanalizasyon şebeke hattı yapımına başlandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha incelemelerinin ardından bölgede yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı imal ediliyor. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar hattın 450 metrelik bölümü tamamlanırken, proje kapsamında yaklaşık 70 adet parsel bacası da imal edilecek.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte mevcut yerleşimlerin kanalizasyon ihtiyacı karşılanırken, bölgede ilerleyen süreçte hayata geçirilecek yeni yapılaşmaların altyapısı da planlı şekilde oluşturulacak. Böylece çevresel olumsuzlukların önüne geçilecek, altyapı hizmet kalitesi artırılacak ve Hacıyakası Mevkii'ne mevcut ihtiyaçların yanı sıra gelecekteki nüfus artışına da cevap verebilecek modern bir kanalizasyon altyapısı kazandırılacak.

Kanalizasyon çalışmalarının bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Atatürk Mahallesi sakini Davut Uyan, "Mahallemiz sıkıntı oluyordu. Yeni yerleşim yeri olduğu için tabii orası birdenbire geliştiği için bu mahalle, sıkıntı büyüktü. Teşekkür ederiz, çalışmalarınızı yürütüyor. Şu anda sıkıntılarımız gideriliyor" dedi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Mehmet Küçük, "Burası Atatürk Mahallesi'nin yeni yerleşim alanı olduğu için kanalizasyon sıkıntımız vardı. Bu talepte bulunduk. Sağ olsun Büyükşehirimiz talebimizi yerinde getiriyor şu anda yapıyor. Çok memnunuz bu konuda. Taleplerimize anında cevap veriyorlar yani"

Yatağan-Kavaklıdere MUSKİ Bölge İşletme Şefi İmkan Gavcar, "Atatürk Mahallesi Hacıyakası mevkiinde bulunan yeni imara açılmış olan bölgede kanalizasyon şebeke hattımız bulunmamaktadır. Yerinde yaptığımız teknik inceleme neticesinde yaklaşık olarak 1200 metre kanalizasyon şebeke hattı imalatı planlanmıştır. Yaklaşık olarak 450 metresi tamamlanmıştır. Bu iş kapsamında 70 adet de parsel bacası bırakılacak. Aktif olarak da 7-8 aile şu an yapmış olduğumuz kanalizasyon şebeke hattından yararlanacaktır" dedi. - MUĞLA