Yatırım Fonları Değer Kaybederken BES Fonları Yükseldi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken BES fonları yüzde 0,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,16 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken en fazla değer kaybeden kategori yüzde 0,58 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,08 ile "Katılım" fonlarında görülürken en fazla değer kaybeden kategori yüzde 2,02 ile "Endeks" fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -0,03 1332 657 Borsa Yatırım Fonları -0,58 10 20 Borçlanma Araçları Fonları 0,14 59 26 Fon Sepeti Fonları 1,16 72 18 Hisse Senedi Fonları -0,34 69 109 Karma ve Değişken Fonlar 0,43 105 62 Katılım Fonları 0,79 76 16 Kıymetli Maden Fonları -0,56 2 24 Para Piyasası Fonları 0,73 79 0 Serbest Fon -0,23 870 402 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,10 198 195 Başlangıç Fonları 0,71 10 0 Borçlanma Araçları -0,42 7 36 Değişken 0,13 63 61 Devlet Katkısı -1,24 0 12 Endeks -2,02 0 4 Fon Sepeti Fonu 0,99 15 8 Hisse Senedi -0,31 13 25 Karma -0,01 6 4 Katılım 1,08 42 2 Kıymetli Madenler -0,55 2 16 OKS Katılım 0,67 24 0 OKS Standart -0,55 0 10 Para Piyasası 0,69 13 0 Standart -0,87 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,16 1 2 (Sürecek)

