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Yatırım Fonları ve Bireysel Emeklilik Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Yatırım Fonları ve Bireysel Emeklilik Fonları Değer Kazandı

Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları geçen yıl sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 53 değer kazanırken, bunlar içinde en çok kazandıran yatırım fonlarında yüzde 77,9 ile "Kıymetli Maden Fonları", bireysel emeklilik fonlarında da yüzde 84,9 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım Fonları ve Bireysel Emeklilik Fonları Değer Kazandı
09.01.2024 - 11:18,  Güncelleme: 11:41
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Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları geçen yıl sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 53 değer kazanırken, bunlar içinde en çok kazandıran yatırım fonlarında yüzde 77,9 ile "Kıymetli Maden Fonları", bireysel emeklilik fonlarında da yüzde 84,9 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

2023 yılı sermaye piyasalarına artan talep açısından önemli bir yıl oldu. Hisse senedi, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları da dahil olmak üzere sermaye piyasası ürünlerine talep arttı.

Özellikle yeni kurulan fonlar, yatırım fonlarına ve emeklilik fonlarına ilgiyi ortaya koydu.

Yatırımcı katılımının artması, fonların çeşitlenmesi ve likidite girişleriyle portföylerin büyümesi, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonlarının değer kazanmasındaki önemli unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan hem Fitch Ratings hem de Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin not görünümü iyileştirmeleri de yatırımcıların TL varlıklara yönelmesini destekledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş eğilimi sermaye piyasalarını olumlu etkilerden, seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar ve yabancı yatırımcılarla yapılan toplantılar da sermaye piyasalarına yabancı yatırımcıyı çekmek için büyük önem arz etti.

İsrail- Filistin çatışması güvenli liman varlıklara talebi artırdı

Böylece, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları geçen yıl sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 53 değer kazandı. Söz konusu fonlar içinde en çok kazandıran yatırım fonlarında yüzde 77,9 ile "Kıymetli Maden Fonları", bireysel emeklilik fonlarında da yüzde 84,9 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Ekim ayında başlayan İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Talebin artmasında, Hindistan'da düğün sezonu, Batı dünyasında Noel dönemi ve Çin'de yeni yılın gelmesi de etkili oldu.

Yıl içinde 2145,12 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi. Altın böylece 3 yılın ardından yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Analistler, Çin tarafında Tayvan'la ilgili soru işaretlerinin devam etmesinin de altının güvenli liman özelliğini öne çıkardığını söyledi.

Yıl içinde Asya merkez bankalarının para birimlerini koruma amaçlı önlemler alması da altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Altının gram fiyatı, bu gelişmelerle 2023 yılını yüzde 78,7 artışla 1960 liradan tamamladı. Böylece yatırımcılar da en fazla kıymetli maden fonlarına yöneldi.

Yatırım fonlarında kıymetli "Kıymetli Maden Fonları"nı yüzde 67,9 ile "Serbest Fon", yüzde 67,3 ile "Karma ve Değişken Fonlar" izledi.

Bireysel emeklilik fonlarında da "Kıymetli Madenler"in ardından "Karma" yüzde 67,8, "Fon Sepeti Fonu" yüzde 66,4 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde ve bireysel emeklilik fonlarının yıllık getirileri ile bunlar içindeki fonların getirileri şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu

Fon Kategori12 Aylık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 62,95104937
Borsa Yatırım Fonları50,29150
Borçlanma Araçları Fonları37,53691
Fon Sepeti Fonları60,58640
Hisse Senedi Fonları61,38890
Karma ve Değişken Fonlar67,311120
Katılım Fonları46,48370
Kıymetli Maden Fonları77,85150
Para Piyasası Fonları32,79420
Serbest Fon67,8862136

Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu

Fon Kategori12 Aylık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Emeklilik Fonları 52,953721
Başlangıç Fonları35,54100
Borçlanma Araçları50,27451
Değişken60,251400
Devlet Katkısı35,43120
Endeks60,6440
Fon Sepeti Fonu66,44130
Hisse Senedi63,41310
Karma67,7590
Katılım36,35300
Kıymetli Madenler84,91150
OKS Katılım34,74240
OKS Standart41,71100
Para Piyasası30,72130
Standart27,34130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon57,0230

Kaynak: AA
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