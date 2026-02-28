Yatırım Fonlarına Yükseliş

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,65 ve BES fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,21 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, değer kaybeden fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,82 ile "Fon Sepeti Fonları"nda görülürken, gerileyen fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,65 1612 365 Borsa Yatırım Fonları 1,35 23 5 Borçlanma Araçları Fonları 0,57 82 2 Fon Sepeti Fonları 2,21 88 1 Hisse Senedi Fonları 0,45 110 66 Karma ve Değişken Fonlar 0,94 132 31 Katılım Fonları 0,61 80 8 Kıymetli Maden Fonları 1,13 26 0 Para Piyasası Fonları 0,71 75 0 Serbest Fon 0,53 1019 257 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,75 365 26 Başlangıç Fonları 0,68 10 0 Borçlanma Araçları 0,42 44 0 Değişken 0,67 123 12 Devlet Katkısı 0,81 12 0 Endeks 0,57 3 1 Fon Sepeti Fonu 1,82 21 2 Hisse Senedi 0,71 30 5 Karma 0,87 8 0 Katılım 1,10 33 4 Kıymetli Madenler 1,24 17 0 OKS Katılım 0,40 23 1 OKS Standart 0,47 10 0 Para Piyasası 0,69 12 0 Standart 0,40 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,33 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA