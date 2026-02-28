Yatırım Fonlarına Yükseliş - Son Dakika
Yatırım Fonlarına Yükseliş

28.02.2026 11:43
Yatırım fonları bu hafta ortalama %0,65, BES fonları ise %0,75 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,65 ve BES fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,21 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, değer kaybeden fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,82 ile "Fon Sepeti Fonları"nda görülürken, gerileyen fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları0,651612365
Borsa Yatırım Fonları1,35235
Borçlanma Araçları Fonları0,57822
Fon Sepeti Fonları2,21881
Hisse Senedi Fonları0,4511066
Karma ve Değişken Fonlar0,9413231
Katılım Fonları0,61808
Kıymetli Maden Fonları1,13260
Para Piyasası Fonları0,71750
Serbest Fon0,531019257
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları0,7536526
Başlangıç Fonları0,68100
Borçlanma Araçları0,42440
Değişken0,6712312
Devlet Katkısı0,81120
Endeks0,5731
Fon Sepeti Fonu1,82212
Hisse Senedi0,71305
Karma0,8780
Katılım1,10334
Kıymetli Madenler1,24170
OKS Katılım0,40231
OKS Standart0,47100
Para Piyasası0,69120
Standart0,40121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,3330
(Sürecek)
Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
