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Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

16.11.2021 15:13
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,4637235220
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,2115141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,85897514
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1872711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,8035341
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,0269681
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2242402
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,8412120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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