Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları yüzde 0,92 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,40 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en çok gerileyen fon, yüzde 1,69 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,50 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 3,04 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,51 660 1016 Borsa Yatırım Fonları -1,18 7 16 Borçlanma Araçları Fonları -0,83 24 54 Fon Sepeti Fonları -0,40 26 53 Hisse Senedi Fonları -1,69 15 131 Karma ve Değişken Fonlar -0,64 44 108 Katılım Fonları 0,33 54 10 Kıymetli Maden Fonları -0,05 10 8 Para Piyasası Fonları 0,40 63 2 Serbest Fon -0,43 424 650 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,92 90 293 Başlangıç Fonları 0,20 9 1 Borçlanma Araçları -1,30 4 41 Değişken -0,85 30 111 Devlet Katkısı -2,47 0 12 Endeks -3,04 0 4 Fon Sepeti Fonu -0,65 2 14 Hisse Senedi -1,74 2 30 Karma -1,25 0 9 Katılım -0,68 4 29 Kıymetli Madenler 0,50 11 3 OKS Katılım 0,09 13 11 OKS Standart -1,57 1 9 Para Piyasası 0,14 11 2 Standart -1,83 2 11 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,75 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA