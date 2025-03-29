Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Yatırım fonları %0,51, BES fonları %0,92 değer kaybetti, en çok kaybedenler Hisse Senedi ve Endeks fonları.

29.03.2025 11:17
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları yüzde 0,92 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,40 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en çok gerileyen fon, yüzde 1,69 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,50 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 3,04 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,516601016
Borsa Yatırım Fonları-1,18716
Borçlanma Araçları Fonları-0,832454
Fon Sepeti Fonları-0,402653
Hisse Senedi Fonları-1,6915131
Karma ve Değişken Fonlar-0,6444108
Katılım Fonları0,335410
Kıymetli Maden Fonları-0,05108
Para Piyasası Fonları0,40632
Serbest Fon-0,43424650
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -0,9290293
Başlangıç Fonları0,2091
Borçlanma Araçları-1,30441
Değişken-0,8530111
Devlet Katkısı-2,47012
Endeks-3,0404
Fon Sepeti Fonu-0,65214
Hisse Senedi-1,74230
Karma-1,2509
Katılım-0,68429
Kıymetli Madenler0,50113
OKS Katılım0,091311
OKS Standart-1,5719
Para Piyasası0,14112
Standart-1,83211
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,7503
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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