Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika
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Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

27.06.2026 11:12
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Yatırım fonları %1,23, BES fonları %1,65 değer kaybetti. Para Piyasası Fonları en çok kazandırdı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,23, BES fonları yüzde 1,65 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,75 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,07 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,77 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,51 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-1,231043967
Borsa Yatırım Fonları-3,68525
Borçlanma Araçları Fonları0,66841
Fon Sepeti Fonları-2,921280
Hisse Senedi Fonları-3,027174
Karma ve Değişken Fonlar-1,3839130
Katılım Fonları-1,385346
Kıymetli Maden Fonları-6,07027
Para Piyasası Fonları0,75790
Serbest Fon-0,97769509
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-1,65119279
Başlangıç Fonları0,77100
Borçlanma Araçları0,46412
Değişken-1,852598
Devlet Katkısı-1,74012
Endeks-3,1504
Fon Sepeti Fonu-2,45419
Hisse Senedi-3,24041
Karma-1,77110
Katılım-1,87935
Kıymetli Madenler-6,51020
OKS Katılım0,171212
OKS Standart-0,2519
Para Piyasası0,74130
Standart-0,69013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,1721
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika

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