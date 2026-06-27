Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,23, BES fonları yüzde 1,65 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,75 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,07 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,77 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,51 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -1,23 1043 967 Borsa Yatırım Fonları -3,68 5 25 Borçlanma Araçları Fonları 0,66 84 1 Fon Sepeti Fonları -2,92 12 80 Hisse Senedi Fonları -3,02 7 174 Karma ve Değişken Fonlar -1,38 39 130 Katılım Fonları -1,38 53 46 Kıymetli Maden Fonları -6,07 0 27 Para Piyasası Fonları 0,75 79 0 Serbest Fon -0,97 769 509 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -1,65 119 279 Başlangıç Fonları 0,77 10 0 Borçlanma Araçları 0,46 41 2 Değişken -1,85 25 98 Devlet Katkısı -1,74 0 12 Endeks -3,15 0 4 Fon Sepeti Fonu -2,45 4 19 Hisse Senedi -3,24 0 41 Karma -1,77 1 10 Katılım -1,87 9 35 Kıymetli Madenler -6,51 0 20 OKS Katılım 0,17 12 12 OKS Standart -0,25 1 9 Para Piyasası 0,74 13 0 Standart -0,69 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,17 2 1 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA