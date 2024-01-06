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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,21, BES fonları yüzde 1,41 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,37 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,28 ile 'Fon Sepeti Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,48 ile 'Hisse Senedi' olurken, gerileyen fon bulunmuyor. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet).

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
06.01.2024 - 11:21,
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,21, BES fonları yüzde 1,41 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,37 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,28 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,48 ile "Hisse Senedi" olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,211133221
Borsa Yatırım Fonları2,02191
Borçlanma Araçları Fonları0,395615
Fon Sepeti Fonları-0,284328
Hisse Senedi Fonları2,371026
Karma ve Değişken Fonlar0,248338
Katılım Fonları0,65404
Kıymetli Maden Fonları1,39160
Para Piyasası Fonları0,79450
Serbest Fon1,43748130
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,4133838
Başlangıç Fonları0,72100
Borçlanma Araçları0,052125
Değişken1,751355
Devlet Katkısı0,77120
Endeks1,7340
Fon Sepeti Fonu0,62132
Hisse Senedi2,48320
Karma0,0254
Katılım1,65291
Kıymetli Madenler2,30150
OKS Katılım1,72240
OKS Standart1,48100
Para Piyasası0,91130
Standart1,00121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,5930
(Sürecek)

Kaynak: AA
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