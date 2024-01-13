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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,74, BES fonları yüzde 2,21 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,77 ile 'Hisse Senedi Fonları' olurken, gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,89 ile 'Endeks' olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,03 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet).

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
13.01.2024 - 11:05,
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,74, BES fonları yüzde 2,21 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,77 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,89 ile "Endeks" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,03 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,741227107
Borsa Yatırım Fonları4,14182
Borçlanma Araçları Fonları0,86692
Fon Sepeti Fonları1,71657
Hisse Senedi Fonları4,771071
Karma ve Değişken Fonlar2,261147
Katılım Fonları0,99441
Kıymetli Maden Fonları0,27124
Para Piyasası Fonları0,78460
Serbest Fon1,4877085
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 2,2136214
Başlangıç Fonları0,57100
Borçlanma Araçları0,94460
Değişken2,881400
Devlet Katkısı3,43120
Endeks4,8940
Fon Sepeti Fonu2,48141
Hisse Senedi4,73320
Karma2,6290
Katılım1,16282
Kıymetli Madenler-0,0369
OKS Katılım0,62222
OKS Standart1,50100
Para Piyasası0,61130
Standart1,93130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,5130
(Sürecek)

Kaynak: AA
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