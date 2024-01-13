Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,74, BES fonları yüzde 2,21 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,77 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,89 ile "Endeks" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,03 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 1,74 1227 107 Borsa Yatırım Fonları 4,14 18 2 Borçlanma Araçları Fonları 0,86 69 2 Fon Sepeti Fonları 1,71 65 7 Hisse Senedi Fonları 4,77 107 1 Karma ve Değişken Fonlar 2,26 114 7 Katılım Fonları 0,99 44 1 Kıymetli Maden Fonları 0,27 12 4 Para Piyasası Fonları 0,78 46 0 Serbest Fon 1,48 770 85 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 2,21 362 14 Başlangıç Fonları 0,57 10 0 Borçlanma Araçları 0,94 46 0 Değişken 2,88 140 0 Devlet Katkısı 3,43 12 0 Endeks 4,89 4 0 Fon Sepeti Fonu 2,48 14 1 Hisse Senedi 4,73 32 0 Karma 2,62 9 0 Katılım 1,16 28 2 Kıymetli Madenler -0,03 6 9 OKS Katılım 0,62 22 2 OKS Standart 1,50 10 0 Para Piyasası 0,61 13 0 Standart 1,93 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,51 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA