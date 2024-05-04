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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,34, BES fonları ortalama yüzde 2,04 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,01 ile 'Hisse Senedi Fonları' gösterirken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,76 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,89 ile 'Endeks'te görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,27 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Yatırım Fonları 1,34 (Kazandıran: 1001, Kaybettiren: 440), Borsa Yatırım Fonları 3,41 (Kazandıran: 16, Kaybettiren: 4), Borçlanma Araçları Fonları 0,67 (Kazandıran: 66, Kaybettiren: 4), Fon Sepeti Fonları 0,67 (Kazandıran: 56, Kaybettiren: 17), Hisse Senedi Fonları 4,01 (Kazandıran: 114, Kaybettiren: 1), Karma ve Değişken Fonlar 1,60 (Kazandıran: 117, Kaybettiren: 12), Katılım Fonları 0,50 (Kazandıran: 35, Kaybettiren: 15), Kıymetli Maden Fonları -0,76 (Kazandıran: 1, Kaybettiren: 16), Para Piyasası Fonları 0,97 (Kazandıran: 50, Kaybettiren: 0), Serbest Fon 1,18 (Kazandıran: 562, Kaybettiren: 375). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları 2,04 (Kazandıran: 355, Kaybettiren: 24), Başlangıç Fonları 0,93 (Kazandıran: 10, Kaybettiren: 0), Borçlanma Araçları 0,54 (Kazandıran: 43, Kaybettiren: 3), Değişken 2,59 (Kazandıran: 137, Kaybettiren: 4), Devlet Katkısı 2,63 (Kazandıran: 12, Kaybettiren: 0), Endeks 4,89 (Kazandıran: 4, Kaybettiren: 0), Fon Sepeti Fonu 1,83 (Kazandıran: 15, Kaybettiren: 0), Hisse Senedi 4,11 (Kazandıran: 32, Kaybettiren: 0), Karma 1,83 (Kazandıran: 8, Kaybettiren: 1), Katılım 2,17 (Kazandıran: 29, Kaybettiren: 3), Kıymetli Madenler -0,27 (Kazandıran: 2, Kaybettiren: 13), OKS Katılım 1,19 (Kazandıran: 24, Kaybettiren: 0), OKS Standart 1,33 (Kazandıran: 10, Kaybettiren: 0), Para Piyasası 0,95 (Kazandıran: 13, Kaybettiren: 0), Standart 1,80 (Kazandıran: 13, Kaybettiren: 0), Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,56 (Kazandıran: 3, Kaybettiren: 0).

04.05.2024 11:09
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,34, BES fonları ortalama yüzde 2,04 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,01 ile "Hisse Senedi Fonları" gösterirken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,76 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,89 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,27 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,341001440
Borsa Yatırım Fonları3,41164
Borçlanma Araçları Fonları0,67664
Fon Sepeti Fonları0,675617
Hisse Senedi Fonları4,011141
Karma ve Değişken Fonlar1,6011712
Katılım Fonları0,503515
Kıymetli Maden Fonları-0,76116
Para Piyasası Fonları0,97500
Serbest Fon1,18562375
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 2,0435524
Başlangıç Fonları0,93100
Borçlanma Araçları0,54433
Değişken2,591374
Devlet Katkısı2,63120
Endeks4,8940
Fon Sepeti Fonu1,83150
Hisse Senedi4,11320
Karma1,8381
Katılım2,17293
Kıymetli Madenler-0,27213
OKS Katılım1,19240
OKS Standart1,33100
Para Piyasası0,95130
Standart1,80130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,5630
(Sürecek)

Kaynak: AA

Maden, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika

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