Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ve BES fonları ortalama yüzde 1,43 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş Hisse Senedi Fonları ve Fon Sepeti Fonları kategorilerinde görülürken, gerileyen fon olmadı. BES fonlarında ise en fazla yükseliş Yaşam Döngüsü/Hedef Fonunda görüldü. Gerileyen tek fon ise Endeks oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları da verilmiştir.

13.07.2024 11:07
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Bu hafta yatırım fonları da BES fonları da ortalama yüzde 1,43 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,95 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Fon Sepeti Fonları" gösterirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,24 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon"nda görüldü. Gerileyen tek fon yüzde 0,15 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,43138199
Borsa Yatırım Fonları1,67181
Borçlanma Araçları Fonları0,87694
Fon Sepeti Fonları1,95731
Hisse Senedi Fonları1,951152
Karma ve Değişken Fonlar1,871350
Katılım Fonları1,38540
Kıymetli Maden Fonları1,17135
Para Piyasası Fonları0,95510
Serbest Fon1,3387187
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,433766
Başlangıç Fonları0,92100
Borçlanma Araçları1,06433
Değişken1,601410
Devlet Katkısı0,79111
Endeks-0,1531
Fon Sepeti Fonu1,63160
Hisse Senedi1,91320
Karma1,4990
Katılım1,95320
Kıymetli Madenler1,27141
OKS Katılım1,19240
OKS Standart0,81100
Para Piyasası0,96130
Standart0,87130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,2430
(Sürecek)

Kaynak: AA

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