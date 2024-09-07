Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,44, BES fonları yüzde 0,50 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,09 ile 'Hisse Senedi Fonları', en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,75 ile 'Fon Sepeti Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,96 ile 'Yaşam Döngüsü/Hedef Fon' da görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 0,49 ile 'Kıymetli Madenler' oldu.

07.09.2024 12:18
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,44, BES fonları yüzde 0,50 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,75 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,96 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon"da görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 0,49 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları0,44980505
Borsa Yatırım Fonları0,451210
Borçlanma Araçları Fonları0,346211
Fon Sepeti Fonları-0,753244
Hisse Senedi Fonları1,0910319
Karma ve Değişken Fonlar-0,098555
Katılım Fonları-0,163720
Kıymetli Maden Fonları-0,52117
Para Piyasası Fonları0,56520
Serbest Fon0,58608339
Haftalık Emeklilik Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları0,5031170
Başlangıç Fonları0,54100
Borçlanma Araçları0,20396
Değişken0,6411724
Devlet Katkısı0,70120
Endeks0,8531
Fon Sepeti Fonu0,5997
Hisse Senedi1,15275
Karma-0,2245
Katılım0,03257
Kıymetli Madenler-0,49015
OKS Katılım0,37240
OKS Standart0,50100
Para Piyasası0,56130
Standart0,56130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,9630
(Sürecek)

Kaynak: AA

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