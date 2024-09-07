Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,44, BES fonları yüzde 0,50 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,75 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,96 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon"da görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 0,49 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,44 980 505 Borsa Yatırım Fonları 0,45 12 10 Borçlanma Araçları Fonları 0,34 62 11 Fon Sepeti Fonları -0,75 32 44 Hisse Senedi Fonları 1,09 103 19 Karma ve Değişken Fonlar -0,09 85 55 Katılım Fonları -0,16 37 20 Kıymetli Maden Fonları -0,52 1 17 Para Piyasası Fonları 0,56 52 0 Serbest Fon 0,58 608 339 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları 0,50 311 70 Başlangıç Fonları 0,54 10 0 Borçlanma Araçları 0,20 39 6 Değişken 0,64 117 24 Devlet Katkısı 0,70 12 0 Endeks 0,85 3 1 Fon Sepeti Fonu 0,59 9 7 Hisse Senedi 1,15 27 5 Karma -0,22 4 5 Katılım 0,03 25 7 Kıymetli Madenler -0,49 0 15 OKS Katılım 0,37 24 0 OKS Standart 0,50 10 0 Para Piyasası 0,56 13 0 Standart 0,56 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,96 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA