Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,74, BES fonları yüzde 1,23 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,79 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken en düşük getiri yüzde 0,42 ile "Serbest Fonlar"da oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,69 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken en düşük getiri yüzde 0,61 ile "Para Piyasası"nda gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,74 1801 228 Borsa Yatırım Fonları 1,61 29 1 Borçlanma Araçları Fonları 0,96 85 0 Fon Sepeti Fonları 1,35 92 2 Hisse Senedi Fonları 1,47 170 18 Karma ve Değişken Fonlar 1,11 158 21 Katılım Fonları 1,43 106 1 Kıymetli Maden Fonları 2,79 27 0 Para Piyasası Fonları 0,76 81 0 Serbest Fon 0,42 1082 186 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,23 392 8 Başlangıç Fonları 0,89 10 0 Borçlanma Araçları 1,11 45 0 Değişken 1,20 118 2 Devlet Katkısı 1,69 12 0 Endeks 1,13 3 1 Fon Sepeti Fonu 1,33 23 1 Hisse Senedi 1,19 40 2 Karma 1,04 12 0 Katılım 1,11 43 1 Kıymetli Madenler 2,69 20 0 OKS Katılım 0,80 24 0 OKS Standart 1,37 10 0 Para Piyasası 0,61 12 1 Standart 1,44 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,22 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA