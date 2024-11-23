Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,55, BES fonları %0,56 değer kazandı. Kıymetli madenler öne çıktı.

23.11.2024 13:19
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55, BES fonları yüzde 0,56 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,89 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken tek gerileyen fon, yüzde 0,03 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,61 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en fazla gerileyen fon, yüzde 0,20 ile "Hisse Senedi" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,551249311
Borsa Yatırım Fonları0,63814
Borçlanma Araçları Fonları0,76731
Fon Sepeti Fonları0,966416
Hisse Senedi Fonları-0,035076
Karma ve Değişken Fonlar0,239252
Katılım Fonları1,49553
Kıymetli Maden Fonları4,89180
Para Piyasası Fonları0,92580
Serbest Fon0,48839163
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,5630774
Başlangıç Fonları0,91100
Borçlanma Araçları0,64441
Değişken0,4310536
Devlet Katkısı0,34111
Endeks-0,1013
Fon Sepeti Fonu0,12106
Hisse Senedi-0,201319
Karma0,4863
Katılım0,63293
Kıymetli Madenler2,61150
OKS Katılım0,77231
OKS Standart0,68100
Para Piyasası0,92130
Standart0,79121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,7330
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika

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