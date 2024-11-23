Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55, BES fonları yüzde 0,56 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,89 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken tek gerileyen fon, yüzde 0,03 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,61 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en fazla gerileyen fon, yüzde 0,20 ile "Hisse Senedi" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 0,55 1249 311 Borsa Yatırım Fonları 0,63 8 14 Borçlanma Araçları Fonları 0,76 73 1 Fon Sepeti Fonları 0,96 64 16 Hisse Senedi Fonları -0,03 50 76 Karma ve Değişken Fonlar 0,23 92 52 Katılım Fonları 1,49 55 3 Kıymetli Maden Fonları 4,89 18 0 Para Piyasası Fonları 0,92 58 0 Serbest Fon 0,48 839 163 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,56 307 74 Başlangıç Fonları 0,91 10 0 Borçlanma Araçları 0,64 44 1 Değişken 0,43 105 36 Devlet Katkısı 0,34 11 1 Endeks -0,10 1 3 Fon Sepeti Fonu 0,12 10 6 Hisse Senedi -0,20 13 19 Karma 0,48 6 3 Katılım 0,63 29 3 Kıymetli Madenler 2,61 15 0 OKS Katılım 0,77 23 1 OKS Standart 0,68 10 0 Para Piyasası 0,92 13 0 Standart 0,79 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,73 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA