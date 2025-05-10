Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Bu hafta yatırım fonları %1,66, BES fonları ise %1,82 değer kazandı. Hisse senedi fonları öne çıktı.

10.05.2025 11:14
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,66, BES fonları yüzde 1,82 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,64 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,79 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, düşen fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları1,661598118
Borsa Yatırım Fonları2,29222
Borçlanma Araçları Fonları1,03800
Fon Sepeti Fonları1,85781
Hisse Senedi Fonları2,641523
Karma ve Değişken Fonlar2,511458
Katılım Fonları1,58660
Kıymetli Maden Fonları2,34180
Para Piyasası Fonları0,92670
Serbest Fon1,47992106
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları1,823903
Başlangıç Fonları0,94100
Borçlanma Araçları1,20450
Değişken2,001421
Devlet Katkısı1,98120
Endeks1,4950
Fon Sepeti Fonu2,09180
Hisse Senedi2,79330
Karma2,6390
Katılım2,03360
Kıymetli Madenler1,62141
OKS Katılım1,12231
OKS Standart1,40100
Para Piyasası1,00130
Standart1,44130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,3030
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika

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