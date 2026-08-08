Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika
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Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

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Yatırım fonları %1,59, BES fonları %2,32 değer kazandı; kıymetli maden fonları lider oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,59, BES fonları yüzde 2,32 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,76 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken en çok değer kaybeden yüzde 3,51 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,97 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken en düşük getiri yüzde 0,02 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları1,591884138
Borsa Yatırım Fonları-3,511020
Borçlanma Araçları Fonları1,02841
Fon Sepeti Fonları2,97904
Hisse Senedi Fonları3,131814
Karma ve Değişken Fonlar3,211668
Katılım Fonları2,031051
Kıymetli Maden Fonları4,76270
Para Piyasası Fonları0,77781
Serbest Fon1,021153119
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları2,323945
Başlangıç Fonları0,79100
Borçlanma Araçları1,51450
Değişken2,381191
Devlet Katkısı2,68120
Endeks3,3340
Fon Sepeti Fonu3,02213
Hisse Senedi3,34420
Karma2,72110
Katılım2,09440
Kıymetli Madenler4,97200
OKS Katılım0,85240
OKS Standart1,81100
Para Piyasası0,79130
Standart1,92130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,0221
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika

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