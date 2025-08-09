Yatırım ve BES Fonları Yükselişte

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 1,07 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,98 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, hiçbir fon düşüş kaydetmedi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 1,26 1656 166 Borsa Yatırım Fonları 1,57 21 4 Borçlanma Araçları Fonları 0,86 82 0 Fon Sepeti Fonları 1,27 73 7 Hisse Senedi Fonları 1,61 142 21 Karma ve Değişken Fonlar 0,88 132 25 Katılım Fonları 0,93 70 5 Kıymetli Maden Fonları 1,98 22 0 Para Piyasası Fonları 0,85 70 0 Serbest Fon 1,31 1065 108 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,07 382 15 Başlangıç Fonları 0,90 10 0 Borçlanma Araçları 1,01 45 0 Değişken 1,09 134 9 Devlet Katkısı 1,26 12 0 Endeks 1,38 4 1 Fon Sepeti Fonu 1,07 21 1 Hisse Senedi 1,47 33 1 Karma 1,25 8 0 Katılım 0,52 33 3 Kıymetli Madenler 2,02 15 0 OKS Katılım 0,66 24 0 OKS Standart 0,98 10 0 Para Piyasası 0,90 13 0 Standart 1,09 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,33 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA