Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonu

Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 57,26 ile Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon??????? oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu ???????ise yüzde 3'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON 0,164488 -57,26 ZİRAAT PORTFÖY ONUNCU SERBEST (TL) FON 1,369818 -20,98 A1 PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,795372 -17,86 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KISA VADELİ SERBEST (TL) FON 0,689497 -15,99 A1 PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,074881 -9,98 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON 0,715652 -8,10 HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 25,576413 -6,72 ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON 19,668203 -6,22 HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 8,446083 -6,04 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,428606 -4,50 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,084675 -3,00 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,085427 -2,59 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,064564 -2,51 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,056053 -2,13 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,665054 -1,34 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,032453 -0,36 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,035665 -0,28 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,120446 -0,22 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,219861 -0,19 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,108429 -0,07 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA