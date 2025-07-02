Yatırımcı Heyeti Kars’ta

Uluslararası İşletmeler Enstitüsü (IIB) Başkanı Recep Tanrıkulu ve Almanya'dan gelen yatırımcı heyeti Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KATSO)'yu ziyaret etti.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, makamında ağırladığı IIB Başkanı Recep Tanrıkulu ve beraberindeki heyete Kars hakkında bilgi verdi.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, "Kendileriyle Organize Sanayi Bölgemiz, bölgesel teşvik uygulamalarımız ve Kars'ın yatırım potansiyeli üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kars'ın, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi stratejik lojistik hatları sayesinde sadece ülkemize değil, Orta Asya, Rusya ve Çin gibi pazarlara da doğrudan ulaşım sağlayabilen önemli bir konumda olduğunu kendilerine aktardım" dedi.

Bozan, "Heyetin Kars'a duydukları ilgi ve yatırım niyetleri bizleri son derece mutlu etti. İlimizi üretim, ihracat ve istihdamla büyütmek, uluslararası sermayeyi bölgemize çekmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kars, artık sadece doğunun değil, Avrasya'nın ticaret kapısı olmaya aday bir şehir, yatırımcılarımızı Kars'a bekliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten genel de Kars konuşuldu, Kars'ın başta tarım ve hayvancılık olmak üzere Kafkaslara açılan kapı olması da IIB Başkanı Recep Tanrıkulu ve beraberindekilerin ilgisini çekti. Heyet daha sonra KATSO'dan ayrıldı. - KARS