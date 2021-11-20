Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

20.11.2021 10:58
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,03 kazançla 1.737,33 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.672,35 puanı, en yüksek 1.759,19 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,84 artışla 1.709,37 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5 primle 2.998,09 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,66 kazançla 1.320,02 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,21 artışla 2.198,06 puana yükseldi.

Gözde Girişim en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,22 ile Gözde Girişim oldu. Onu yüzde 17,68 ile Şişecam, yüzde 14,89 ile Yapı Kredi Bankası izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,41 ile Pegasus, yüzde 5,10 ile Erbosan, yüzde 4,10 ile Türk Hava Yolları şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 16 milyar 395 milyon lirayla Garanti Bankası, 11 milyar 514 milyon lirayla Petkim, 11 milyar 507 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

???????Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 78 milyar 253 milyon lirayla Ford Otosan, 74 milyar 340 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 71 milyar 456 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 11,95 artışla 665 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 11,92 kazançla 4 bin 403 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 11,62 değer kazanarak 11,1250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 10,42 artışla 12,5840 lira oldu.

Geçen hafta 13,3730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 12,35 kazançla 15,0240 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 11,42 değer kazanarak 12,0560 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,81, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,73 ile borsa yatırım fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Döviz, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem 10:52 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz 10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran 10:42 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar 09:37 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor
HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, 07:37 Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti

Son Dakika Haberleri
10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
10:11 Son Dakika: Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
10:06 Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım
09:53 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
09:48 Yatalak oğlunu ve kocasını diri diri yakarak öldürdü
09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor Bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor         
10:49
Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm         
10:45
Milyoner'e damga vuran soru! Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Milyoner'e damga vuran soru! Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
09:18
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok         
07:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:03:14. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement