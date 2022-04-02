Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (2)

02.04.2022 11:04
Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2021 Sonu FiyatıGeçen Hafta...

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2021 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2021 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın780,20932,00910,00-2,3616,64
Cumhuriyet5.161,006.244,006.100,00-2,3118,19
ABD Doları13,203014,853014,6920-1,0811,28
Avro15,032016,340016,2070-0,817,82
İngiliz Sterlini17,931019,661019,2840-1,927,55
İsviçre Frangı14,540016,021015,8770-0,909,20
(Sürecek)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Sakarya Büyükşehir'den 3 yılda 3 milyar TL'lik yatırım Son dakika haberi... Sakarya Büyükşehir'den 3 yılda 3 milyar TL'lik yatırım Koçarlı'ya 3 yılda 78 milyonluk yatırım Koçarlı'ya 3 yılda 78 milyonluk yatırım Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

Türk Lirası, Kapalıçarşı, Yatırım, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika


Son Dakika
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
10:18 Muharrem İnce Ramazan alışverişine çıktı, fişini sakladı: Gelecek ay aynı markete tekrar gidecek, fiyatları karşılaştıracak
10:15 Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan öncesi son kez oynadık
09:58 Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti
09:51 Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:09:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement