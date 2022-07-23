Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (3)

23.07.2022 11:12
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,05, BES fonları ise yüzde 2,11 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,05, BES fonları ise yüzde 2,11 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,92 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,64 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 5,38 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,67 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları2,0541739520
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,8415150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon3,281001000
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,2472711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları3,5354530
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları5,9276760
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3644376
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6413013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2143430
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)2,1125924415
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları3,7450500
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,6111110
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi5,3831310
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar3,211111110
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,9730282
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6713013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2213130

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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