Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,63 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 3,32'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu
|1,973791
|7,63
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,381752
|7,31
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,755913
|6,59
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu
|3,023923
|4,76
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,004156
|4,57
|İş Portföy BIST Tkn. Ağr.Snr.End.His.Sen. (TL) Fonu
|0,239910
|4,07
|Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,476867
|4,05
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|2,555044
|3,63
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|2,594135
|3,53
|Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF
|1,224295
|3,39
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,034164
|3,32
|Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF
|0,068848
|2,48
|Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF
|0,013480
|2,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,116447
|2,07
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF
|0,060345
|1,79
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,179193
|1,77
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,040097
|1,73
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. EYF
|0,083723
|1,67
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,018331
|1,65
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,333005
|1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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