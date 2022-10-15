Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,63 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 3,32'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu 1,973791 7,63 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,381752 7,31 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 2,755913 6,59 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu 3,023923 4,76 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,004156 4,57 İş Portföy BIST Tkn. Ağr.Snr.End.His.Sen. (TL) Fonu 0,239910 4,07 Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,476867 4,05 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 2,555044 3,63 Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) 2,594135 3,53 Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF 1,224295 3,39 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,034164 3,32 Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF 0,068848 2,48 Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF 0,013480 2,13 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,116447 2,07 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,060345 1,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,179193 1,77 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,040097 1,73 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. EYF 0,083723 1,67 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,018331 1,65 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,333005 1,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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