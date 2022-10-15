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Yatırımcı rehberi (4)

15.10.2022 11:14
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,63 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,63 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 3,32'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu1,9737917,63
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,3817527,31
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)2,7559136,59
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu3,0239234,76
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,0041564,57
İş Portföy BIST Tkn. Ağr.Snr.End.His.Sen. (TL) Fonu0,2399104,07
Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4768674,05
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF2,5550443,63
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)2,5941353,53
Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF1,2242953,39
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0341643,32
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF0,0688482,48
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF0,0134802,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,1164472,07
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF0,0603451,79
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1791931,77
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0400971,73
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. EYF0,0837231,67
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0183311,65
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,3330051,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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