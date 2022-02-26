Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

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Yatırımcı rehberi (4)

26.02.2022 11:02
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,30 ile Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,30 ile Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF ise yüzde 8,70'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,24261010,30
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,07086710,18
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,8109749,63
QNB Finans Portföy Gümüş BYF73,0641119,10
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,4138099,04
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0367438,85
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,6518598,74
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,7454518,55
Fiba Portföy Altın Fonu0,0738868,45
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,1183238,42
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0315618,70
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0998088,63
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0956188,58
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0870487,94
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0984927,93
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0924887,93
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0949747,85
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0906307,84
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,1029087,80
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0292297,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Ordu Yardımlaşma Kurumu, Yatırım, Gümüş, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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