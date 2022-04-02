Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (5)

02.04.2022 11:04
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,56 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,56 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 2,18'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042121-6,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,078906-4,66
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,21-4,15
QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF75,73-4,12
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,794299-3,85
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,794397-3,79
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,715641-3,77
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,457182-3,48
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon1,048389-3,47
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,154189-2,82
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,054653-2,18
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,017276-2,16
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,094386-2,10
NN Hay. Em. Altın EYF0,059348-2,08
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029841-2,07
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,09582-2,07
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF0,098932-2,06
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,105498-2,06
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,096945-2,04
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,092759-2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Türkiye, Yatırım, Petrol, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika


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