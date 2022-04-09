Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (5)

09.04.2022 11:05
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,94 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,94 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,96'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,152811-6,94
İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon0,931336-5,93
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,79-5,69
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon1,00-4,90
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,475627-4,09
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,071888-3,44
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,548138-3,28
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,165759-3,26
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,083428-3,14
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,711471-3,00
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,084901-2,96
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,15749-2,02
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,164396-1,87
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,096317-1,56
AgeSA Hay. ve Em. K D.B.A. EYF0,180645-1,56
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,183558-1,49
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,174782-1,40
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF0,010233-1,22
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,07439-1,21
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,218671-1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Anadolu Hayat, İstanbul, Yatırım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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