Ekonomi

Yatırımcı şokta: Altın fiyatlarında beklenmeyen hareket

20.08.2025 09:38
Altın fiyatları 3 haftanın dibine geriledi. Ons altın 3.313 doları test ederken gram altın 4.355 TL'ye düştü. Jeopolitik risklerin azalması ve FED belirsizliği fiyatları baskılarken, analistler 3.311 dolar seviyesinin kritik olduğunu, altın için gözlerin Powell'ın Jackson Hole konuşmasına çevrildiğini belirtiyor.

Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların hız kazanması ve FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında vereceği mesajlara ilişkin belirsizlik, altın üzerinde baskı unsuru oldu.

ONS ALTIN 3 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dünkü işlemlerde yüzde 0,52 değer kaybeden ons altın, 3.315 dolardan kapanış yaptı. Bugün ise 3.313 doları test eden ons, sabah saatlerinde 3.318 dolara yakın seviyelerde denge arayışında. Böylece ons altın, hem son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi hem de kritik 100 günlük ortalamaya (3.311 dolar) yaklaştı.

ANALİSTLERDEN UYARI

Uzmanlar, 100 günlük ortalamanın aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumda onsta 3.270 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceği öngörülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.345-3.375 dolar bandı direnç seviyesi olarak gösteriliyor.

GRAM ALTIN 4.355 TL'Yİ GÖRDÜ

Spot piyasada 20 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın fiyatı 4.355 TL'ye gerileyerek 1 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Sabah saatlerinde 4.364 TL'den işlem gören gram altın, Kapalıçarşı'da 4.365-4.315 TL bandında alınıp satılıyor. Çeyrek altın ise 7.205 TL seviyesinden satılıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED BELİRSİZLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasında yapılan görüşmelerden net bir sonuç çıkmasa da ateşkese giden süreçte ilerleme kaydedilmesi, jeopolitik risk algısını zayıflattı. Bu durum, güvenli liman talebiyle yükselişe geçen altının cazibesini azalttı.

Öte yandan, ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri ve yüksek enflasyonun yarattığı ikilem, FED'in önümüzdeki üç toplantısını kritik hale getirdi. Piyasalar, Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklerken, sonraki adımlar için gözler Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

08:41
