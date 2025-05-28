Yatırımcıların Güvenli Limanı: Altın Rekor Kırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yatırımcıların Güvenli Limanı: Altın Rekor Kırıyor

Yatırımcıların Güvenli Limanı: Altın Rekor Kırıyor
28.05.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2025'te rekor seviyelere ulaştı.

Yatırımcıların güvenli liman tercihi değişmedi. Altın, 2025 yılı itibarıyla hem global hem yerel ölçekte rekor seviyelere ulaştı.

Küresel piyasalarda son yıllarda artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve para birimlerine olan güvenin zedelenmesi, yatırımcıları yeniden geleneksel 'güvenli liman' olarak görülen altına yöneltti. Altın, 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla hem ons hem gram bazında rekor seviyelere ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. 2025 Mayıs itibarıyla ons altın 2 bin 400 dolar seviyesine yaklaşırken, Türkiye'de gram altın 4 bin 500 TL bandına yükseldi. Uzmanlara göre bu yükseliş yalnızca finansal değil, aynı zamanda psikolojik ve stratejik gerekçelere dayanıyor. Altın, 2020-2025 yılları arasında gösterdiği performansla yatırımcısına önemli kazançlar sağladı. Söz konusu dönemde; altının dolar bazlı getirisi yaklaşık yüzde 60 olarak gerçekleşti. gram altın, Türk Lirası bazında yüzde 800'ün üzerinde değer kazandı ve küresel ölçekte altına yönelen bireysel yatırımcı sayısı, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

"Altın, güvenin sembolüdür"

Altının tarih boyunca kriz dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıktığını belirten DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, "Altın, sadece değerli bir metal değil; dünyanın belirsizlik içinde olduğu her dönemde güvenin sembolüdür. Merkez bankaları bile rezervlerini artırırken ilk düşündükleri şey altın. Çünkü altın konuşmaz, ama güveni temsil eder. 2022'den itibaren merkez bankalarının altın alımı 50 yılın rekorunu kırdı. 2023 ve 2024'te bu eğilim devam etti. Türkiyemiz de ilk sıralarda olmak üzere; Çin, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri, altın rezervlerini artırarak doların küresel ağırlığını dengelemeye çalıştı. Küresel sistemin güç ilişkileri ve ortaklıkları değişiyor. Hangi para birimi güçlü olacak sorusu hala münazara edilirken, altın bu karmaşadan etkilenmeden değerini koruyor. İşte bu yüzden yatırımcının pusulası hala altındır" dedi.

"Altın alırken sadece bugünü değil, 5 yıl sonrasını düşünün"

Yatırımcılara fiziki altınla birikim yapmayı da öneren Kitiş, "Bu, sadece kazanç değil, aynı zamanda finansal bağımsızlık demek. Düzenli ve uzun vadeli birikim kültürü oluşturan bireyler, ekonomik çalkantılarda daha dayanıklı oluyor. Altın alırken sadece bugünü değil, 5 yıl sonrasını düşünün. Çünkü altın, sessizce güç toplar. ve gün gelir, o güç sizi ayakta tutar. Sermayemi sadece büyütmek değil, aynı zamanda korumak istiyorum, ne yapmalıyım sorusunun yanıtı yine net; altına yönelmek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcıların Güvenli Limanı: Altın Rekor Kırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Sevgilisinin Fenerbahçe’ye transferi için kariyerinden vazgeçti Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz

15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
14:22
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
21:14
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
20:03
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım’dan davet aldı
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım'dan davet aldı
19:57
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
19:40
Fast-food restoranında skandal Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
19:32
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme
Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 16:40:09. #7.13#
SON DAKİKA: Yatırımcıların Güvenli Limanı: Altın Rekor Kırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.