Yayladağı\'nda Çilek Festivali Coşkusu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yöreye özgü çileğin tanıtılması amacıyla "Yayladağı Çilek Festivali" organize edildi.

Yayladağı Kaymakamlığı ve Yayladağı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalde, sembolik çilek hasadı yapıldı.

Üreticileri teşvik etmek amacıyla "En Güzel Çilek Yarışması"nın yapıldığı programda, mehter takımı ve yöresel dans gösterisi sunuldu.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Yayladağı'nın yalnızca bir tarım merkezi değil, aynı zamanda emeğin, sabrın ve umudun simgesi olduğunu ve üreticilerin alın terinin ilçenin bereketli topraklarında karşılık bulduğunu söyledi.

İlçenin, aroması ve lezzeti en güzel çileklerin yetiştiği merkezlerden biri olduğunu belirten Masatlı, bu yıl hasat döneminin bir şenliğe dönüştürülmesinin 6 Şubat 2023'teki deprem sonrası normalleşme süreci açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Vali Masatlı, çilekte bu yıl geçen seneye kıyasla yüksek rekolte beklediklerini dile getirdi.

İlin çilek üretiminin büyük kısmının Yayladağı'nda yapıldığına dikkati çeken Masatlı, şöyle dedi:

"Geçen yılla bu yılki ekiliş dekarımız neredeyse aynı. Yaklaşık 4 bin 300 dekarlık sahada Hatay genelinde çilek yetiştiriciliği yaptık. Geçen yılki rekoltemiz 9 bin 300 tonken, bu yıl yaklaşık 10 bin 900 ton bekliyoruz. Yayladağı ilçemiz, Hatay genelinde bu işin yüzde 70'ini sırtlıyor. İlçemizde 3 bin dekardan fazla sahada çilek yetiştiriciliği gerçekleşti. İnşallah 7 bin 600 ton, yani toplam rekoltemizin neredeyse yüzde 70'ini Yayladağı ilçemiz yetiştirmiş olacak. Üreticilerimiz, başta iç piyasa olmak üzere ihracata verecekler."

Festivale, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, bazı kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.