Yaz Aylarında Karpuz Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Yaz Aylarında Karpuz Fiyatları Yükselişte

Yaz Aylarında Karpuz Fiyatları Yükselişte

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, kilogramı 50 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı. Pazarcılar, mevsim ve maliyet göz önüne alındığında fiyatların normal olduğunu belirtiyor. Yerli karpuzun çıkmasıyla birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor.

25.03.2024 22:20
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Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, kilogramı 50 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı.

Pazarda satşa çıkan karpuzun kilogramı 50 liradan satılıyor. Pazarcı Emre Terzioğlu, mevsim ve maliyet göz önüne alındığında şu an satış fiyatının normal olduğunu belirterek yerli karpuz çıktığında fiyatın daha uygun olacağını ifade etti. Terzioğlu, "Karpuzlar şu anda İran'dan geliyor. Yerli Adana veya Antalya karpuzumuz daha başlamadı. İran'dan geldiği için şu an için biraz pahalı. Kilosu 50 liradan tezgahlarda satılıyor. Ramazan ayında genelde yaşlı vatandaşlarımız tadımlık alıyor. Ancak yerli karpuzumuz çıktığında fiyatlar düşecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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