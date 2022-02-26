Yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika
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Yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı

26.02.2022 23:01

Yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı Yaz aylarının meyveleri tezgahlarda yerini aldı.

Yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı

DÜZCE - Yaz aylarının meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyveleri kiraz, erik, karpuz isteyene adet olarak satışa sunuldu.

Düzce'de hizmet veren bir manav, mevsimi olmasa da her türlü meyveyi bulundurması nedeniyle hamile kadınların eş ve akrabalarının uğrak noktası haline geldi. Hamilelik döneminde anne adaylarının canı mevsiminde bulunmayan meyveleri çekince, eşleri ve yakınları kentin altını üstüne getirmek zorunda kalıyor. Düzce'de Atatürk Bulvarı üzerinde, her mevsimin meyvesinin satıldığı Seyfi Oral'a ait manav aşeren bayanların, eş ve akrabalarının kurtarıcısı oluyor. Tanesi 40 TL olan erikleri ambalajlayarak 3 tanesini 120 TL'ye satan manav Seyfi Oral, Singapur'dan getirttiği kirazları da 5'li ambalaj halinde 120 TL'ye alıcısına ulaştırıyor.

Seyfi Oral, "Tropikal meyveler satıyoruz. İran karpuzu, Singapur kirazı ve yeşil erik gibi. Bu meyveler kıymetli ürün olduğu için ambalajlayarak satıyoruz. Eşleri aşeren arkadaşlarımız talep ediyorlar. Bizde onlara yardımcı oluyoruz burada. Türkiye'nin her yerinden siparişler de geliyor" dedi.

(SA-ALI-ÖZ-Y)

Yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı
Yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı
Yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı
Yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı

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Türk Lirası, Manav, Düzce, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaz meyveleri tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika


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